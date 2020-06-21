В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

Разбитая витрина магазина в Штутгарте Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Во время ночных погромов в Штутгарте с участием нескольких сотен человек пострадали 19 полицейских, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Столкновения начались, когда полицейские в субботу вечером остановили 17-летнего молодого человека, у которого, как предполагалось, могли быть наркотики. Deutsche Welle уточняет, что проверка проходила на Замковой площади города.

Свидетели этой сцены начали кидать в полицейских камни и бутылки. Некоторые группы устроили погромы на соседних улицах: пострадали 40 магазинов, из них девять были разграблены.

Задержаны 24 участника беспорядков, из них половина - граждане Германии. В полиции заявили, что в инциденте не было политической подоплеки, а у подозреваемого подростка, которого остановили на улице, есть гражданство Германии.

Мэр Штутгарта Фриц Кун заявил, что на улице оказалось много людей из-за того, что клубы остаются закрытыми на фоне распространения коронавируса, поэтому вечеринка в городском парке собрала большое число участников.

По европейским городам вслед за США прокатилась волна протестов против расизма и полицейского произвола. Движение Black Lives Matter появилось после того, как в Миннеаполисе из-за действий полицейского умер задержанный афроамериканец Джордж Флойд.

Акции протеста сопровождались погромами и разграблением магазинов, а также осквернением памятников людям, которые были связаны с работорговлей или уличены в расизме.