Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
на 21.06В России 584 680+7 728В мире 8 791 804+128 668

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских
Разбитая витрина магазина в Штутгарте
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Во время ночных погромов в Штутгарте с участием нескольких сотен человек пострадали 19 полицейских, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Столкновения начались, когда полицейские в субботу вечером остановили 17-летнего молодого человека, у которого, как предполагалось, могли быть наркотики. Deutsche Welle уточняет, что проверка проходила на Замковой площади города.

Свидетели этой сцены начали кидать в полицейских камни и бутылки. Некоторые группы устроили погромы на соседних улицах: пострадали 40 магазинов, из них девять были разграблены.

Задержаны 24 участника беспорядков, из них половина - граждане Германии. В полиции заявили, что в инциденте не было политической подоплеки, а у подозреваемого подростка, которого остановили на улице, есть гражданство Германии.

Мэр Штутгарта Фриц Кун заявил, что на улице оказалось много людей из-за того, что клубы остаются закрытыми на фоне распространения коронавируса, поэтому вечеринка в городском парке собрала большое число участников.

По европейским городам вслед за США прокатилась волна протестов против расизма и полицейского произвола. Движение Black Lives Matter появилось после того, как в Миннеаполисе из-за действий полицейского умер задержанный афроамериканец Джордж Флойд.

Акции протеста сопровождались погромами и разграблением магазинов, а также осквернением памятников людям, которые были связаны с работорговлей или уличены в расизме.

Германия Штутгарт

Новости по теме

Новости

Сыну претендента на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Испания открыла границы для жителей Евросоюза

Испания открыла границы для жителей Евросоюза

Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Трамп введет новые ограничения на рабочие визы в США

За сутки в Пекине выявлены 25 случаев заражения коронавирусом

Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге

Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге

Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинение

Федеральный суд не стал запрещать продажу мемуаров Болтона

Лукашенко оправдался за слова о том, что женщина не может возглавить Белоруссию

Лукашенко оправдался за слова о том, что женщина не может возглавить Белоруссию

Штаб Бабарико подал документы для его регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');