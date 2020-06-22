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Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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"Я бы, может быть, подумал об этом. Мадуро хотел бы встретиться. И я никогда не выступаю против встреч - вы знаете, редко выступаю против встреч", - сказал Трамп в интервью порталу Axios.

"Я всегда говорю, что вы очень мало теряете на встречах. Но на данный момент я им отказал", - добавил Трамп.

Президент США также заявил, что не был в восторге от решения своей администрации поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

"Я мог бы жить с этим или без этого, но я был очень решительно против того, что происходит в Венесуэле", - сказал Трамп.

"Гуайдо был избран. Я думаю, что я не обязательно был "за", но, как я сказал, некоторым это нравилось, некоторым нет. Меня это устраивало", - сказал президент о выборе Гуайдо.

Комментарии президента появились после публикации отрывков из мемуаров бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, в которых утверждалось, что Трамп с самого начала не желал поддерживать Гуайдо. По словам Болтона, Трамп называл лидера венесуэльской оппозиции был слабым, как "ребенок".

По утверждению бывшего советника Трампа, что президент США также говорил, что было бы "круто" вторгнуться в Венесуэлу.

США Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро Хуан Гуайдо Джон Болотон

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