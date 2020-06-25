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В Венесуэле заявили о готовности Мадуро встретиться с Трампом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Лидер Венесуэлы Николас Мадуро открыт к предложению американского президента Дональда Трампа о встрече, сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

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"Президент Мадуро всегда готов к любым предложениям", - сказал Арреаса в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о возможности встречи Мадуро и Трампа.

Он отметил, что Мадуро с первого дня избрания Трампа президентом говорил о том, что между двумя странами есть разногласия, однако "именно разногласия и требуют диалога, без него невозможно никакое взаимодействие".

По словам главы МИД Венесуэлы, такая встреча не состоялась из-за влияния окружения Трампа на президента США.

Трамп в понедельник заявил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с Мадуро.

Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро

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