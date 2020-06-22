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Трамп заявил, что введенные тарифы на китайские товары для Пекина хуже санкций

Президент США отметил, что пока не рассматривал применение против Китая "закона Магнитского"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен вводить санкции против официальных китайских представителей в соответствии с принятым законом о правах уйгуров в китайском Синьцзяне.

"Если бы меня спросили об этом, я бы рассмотрел. Но меня никто не просил. Со мной никто не говорил о законе Магнитского. Поэтому, если кто-то меня об этом попросит, я рассмотрю вопрос", - сказал Трамп в интервью порталу Axios.

Президент США пояснил, что заключенное в январе торговое соглашение с Китаем в перспективе позволит, по его оценкам, продать товаров на $250 млрд.

"И когда вы в середине переговорного процесса... и вдруг начинаете вводить дополнительные санкции... Мы и так сделали много. Я ввел против Китая тарифы, которые намного хуже, чем любые санкции, которые вы можете себе представить", - добавил он.

Ранее в июне Трамп подписал разработанный Конгрессом законопроект "О политике в области прав уйгуров 2020", который позволяет применять санкции в отношении китайских официальных представителей. Так называемый "закон Магнитского" дает США право вводить санкции против официальных представителей других стран за нарушение прав человека.

Трамп опроверг обвинения отставного советника по нацбезопасности Джона Болтона, приведенные в его мемуарах о работе в Белом доме, в том, что просил председателя КНР Си Цзиньпина увеличить закупки американской сельхозпродукции ради победы на президентских выборах 2020 года.

"Нет, вовсе нет. Я говорю всем, с кем мы имеем дело - не только президенту Си - я хочу, чтобы они вели дела с нашей страной", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, действительно ли он просил китайского лидера увеличить закупки.

"Кстати, то, что хорошо для страны, хорошо и для меня. То, что хорошо для страны, хорошо и для выборов. Но я не хожу и не говорю: "О, помогите мне с переизбранием. Зачем мне это говорить?" - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что переговоры с Си Цзиньпином проходили в присутствии большого числа людей.

"И я, конечно, не сказал бы этого в любом случае, но, тем более, я уж точно не сказал бы этого в комнате, полной людей", - заявил Трамп.

США Китай Дональд Трамп Си Цзиньпин

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