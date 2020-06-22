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Половина канадцев китайского происхождения столкнулась с дискриминацией из-за COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Примерно половина жителей Канады китайского происхождения подверглась оскорблениям на расовой почве или другим формам дискриминации в связи с пандемией коронавируса, первоначальным эпицентром которой стал город Ухань в КНР, сообщают западные СМИ со ссылкой на опрос общественного мнения Института Ангуса Рейда.

По данным исследования, проведенного этой некоммерческой организацией в партнерстве с Альбертским университетом, расовые проблемы затронули около половины этого слоя канадского общества. Также 61% респондентов был вынужден изменить ежедневные привычки, чтобы избегать оскорблений и других проблем, связанных с их этничностью.

43% опрошенных сообщили, что им угрожали или их унижали. Более половины респондентов также опасаются, что их дети, когда вернутся в школы, столкнутся с издевательствами в связи с их происхождением.

В Институте Ангуса Рейда назвали выявленную общественную тенденцию "теневой пандемией" и отметили, что по мнению многих опрошенных, кто столкнулся с нынешней дискриминацией, сограждане не считают их полноценными канадцами.

В опросе принимали участие 516 канадцев китайского происхождения, причем из них 44% родились непосредственно в Канаде, а 22% иммигрировали из Гонконга или материкового Китая. Исследование проходило 15 - 18 июня.

СМИ уточняют, что свыше 1,7 млн канадцев, то есть 5% населения страны, имеют китайские корни. В то же время, указывают СМИ, на Канаду оказывают большое влияние атмосфера и СМИ в соседних США: между тем, американский лидер Дональд Трамп неоднократно называл коронавирус "китайским вирусом" и возлагал на Китай особую вину в превращении вспышки болезни в пандемию.

Согласно данным портала Worldometers, в Канаде выявлены 101 498 случаев коронавируса. 8 433 инфицированных скончались, а 61,4 тыс. человек выздоровели.

Хроника 09 января – 22 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Канада Китай Институт Ангуса Рейда Коронавирус

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