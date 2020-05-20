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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:35Заразились
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Трамп отметил, что Китай остановил коронавирус в Ухане, но допустил пандемию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы выяснить, почему Китай очень эффективно сдержал распространение коронавируса COVID-19 на своей территории, но не смог предотвратить его распространение в других странах мира.

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"Почему они заблокировали вирус в Ухане, не пустив в другие районы. И при этом - не воспрепятствовали распространению по всему миру?" - спросил он во время заседания членов его администрации в Белом доме.

"И почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему", - добавил Трамп.

На этом фоне Трамп признался, что его отношение к торговому соглашению с Китаем, заключенному в начале этого года, меняется, причем - не в лучшую сторону.

"Сейчас я отношусь к этому не так, как это было три месяца назад (до острой фазы кризиса с COVID-19 в США - ИФ)", - сказал он, пояснив, что пересмотреть отношение к соглашению его вынудила ситуация с пандемией зародившегося в Китае коронавируса COVID-19. Трамп в очередной раз раскритиковал то, как власти КНР решали проблему с этим заболеванием.

При этом президент США назвал это соглашение "одним из крупнейших в истории" и напомнил, что Китай покупает большое количество американских товаров.

Трамп и его сторонники неоднократно пытались возложить на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире. В частности, звучало предположение о том, что вирус был искусственно воздан в Уханьском институте вирусологии и из-за некомпетентности китайских ученых "вышел" из лаборатории. Также американский президент обвинял Пекин в манипуляциях со статистикой по числу умерших от коронавируса, утверждая, что мировым лидером по этому показателю является Китай, а не США.

Кроме того, Трамп заявлял, что рассматривает повышение пошлин на ввоз китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением COVID-19.

Хроника коронавируса. Май.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.
США Китай Дональд Трамп Коронавирус

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