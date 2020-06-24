Представитель США не исключил второго раунда переговоров с РФ по вооружениям в июле

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Переговоры с РФ по теме контроля над вооружениями были честными, второй раунд возможен в конце июля или начале августа, заявил спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями, и.о. старшего заместителя госсекретаря США Маршалл Биллингсли.

"Мы были не согласны по многим вопросам, но обе страны подошли к этим переговорам в уважительной манере. Дискуссии были жесткими, но честными", - сказал Биллингсли в среду в ходе видеоконференции.

Отметив, что в ходе переговоров был сделан "достаточный прогресс", Биллингсли добавил: "Мы можем предполагать, что, возможно, в конце июля или начале августа будет второй раунд".

Он также заявил, что США в ближайшее время ожидают новых встреч с РФ по СНВ на техническом уровне. "Я ожидаю, что эксперты и технические рабочие группы в ближайшие дни встретятся в Вене", - сказал Биллингсли.

22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении договора СНВ. Межведомственные делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Биллингсли.