Трамп доволен ходом переговоров с Россией по контролю над вооружениями

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду позитивно оценил ход переговоров с Россией по теме контроля над вооружениями.

"Мы активно работаем с Россией по вопросу соглашения по контролю над ядерными вооружениями. Думаю, можно сказать, что дела идут хорошо", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, к такому сотрудничеству стремятся и в Вашингтоне, и в Москве.

В целом отношения с РФ Трамп охарактеризовал как хорошие. "И это хорошо и для Польши", - сказал он, обращаясь к польскому президенту Анджею Дуде, также участвовавшему в пресс-конференции.

22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении договора СНВ. Межведомственные делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями, и.о. старшего заместителя госсекретаря США Маршалл Биллингсли.

Представитель США по итогам переговоров сообщил, что стороны договорились создать технические группы по стратегической стабильности. В целом Биллингсли позитивно оценил встречу с Рябковым и не исключил второго раунда переговоров с РФ по вооружениям в июле.