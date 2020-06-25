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Премьер Косово отменил поездку в Вашингтон на фоне обвинений в адрес президента

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил в четверг, что не поедет в Вашингтон на переговоры с Белградом, запланированные на 27 июня, после того как Специальная прокуратура в Гааге предъявила обвинения президенту Косово Хашиму Тачи.

В миреСпецпрокуратура предъявила президенту Косово обвинения в военных преступленияхСпецпрокуратура предъявила президенту Косово обвинения в военных преступленияхЧитать подробнее

"В связи с новыми событиями, в связи с обвинениями специальной прокуратуры, мне необходимо быть в Приштине, чтобы разобраться с ситуацией. Я объявил спецпосланнику Гренеллу, что не могу присутствовать на встрече 27 июня в Белом доме", - написал Хоти на своей странице в фейсбуке в четверг.

Накануне спецпредставитель США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл сообщил в твиттере, что Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как ему предъявили обвинения в Гааге. Гренелл добавил, что встреча, тем не менее, должна была состояться при участии Хоти.

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге обвиняет Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в 1998-1999 годах.

Обвинительное заключение в отношении Тачи, бывшего спикера косовского парламента Кадри Весели и ряда других лиц содержит десять пунктов, в том числе обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках. В заключении утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые ответственны почти за сотню убийств.

Переговоры между Белградом и Косово в Вашингтоне были запланированы на 27 июня. Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме.

Косово Авдулла Хоти Хашим Тачи

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