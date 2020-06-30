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Президент Косова покинет пост, если его обвинит Гаагский трибунал

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Косово Хашим Тачи заявил во время обращения к нации в понедельник, что уйдет в отставку, если обвинения в преступлениях против человечности, озвученные в его адрес на прошлой неделе, останутся в силе, сообщила The Financial Times.

"Если факт обвинений будет подтвержден, я немедленно уйду в отставку с поста вашего президента, и мне будут предъявлены обвинения", – заявил Тачи. Он отказался идти в суд будучи президентом.

Спецпрокуратура международного суда по преступлениям в Косово предъявила Тачи обвинения в преступлениях против человечности и в военных преступлениях, совершенных в период конфликта в сербском автономном крае в 1998-1999 годах.

Теперь специальный трибунал в Гааге определит, были ли у прокуратуры достаточные основания для обвинений.

Тачи и премьер Косово Авдулла Хоти отменили поездку в Вашингтон 27 июня, где должны были встречаться с представителями Сербии.

В Евросоюзе надеются, что выдвинутые обвинения не станут препятствием для продолжения реформ и развития диалога между Косово и Сербией.

Косово Хашим Тачи Гаагский трибунал

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