В странах Америки продолжилось быстрое распространение коронавируса

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В странах Америки продолжают выявлять высокое число заражений коронавирусом, растет количество умерших с COVID-19, передают западные СМИ.

Так, по данным новостного портала G1, в Бразилии за сутки скончалось более 1,1 тыс. человек с коронавирусом, а выявили заражение у почти 40 тыс. человек. Таким образом, в этой стране с COVID-19 скончалось уже более 54,9 тыс. человек, а выявили вирус у более чем 1,2 млн человек. При этом власти страны сообщают, что вылечилось от заболеваний, вызванных вирусом, более 673 тыс. человек и 500 тыс. все еще продолжают болеть.

В Мексике число зарегистрированных случаев заражения превысило 200 тыс., а число умерших - 25 тыс. человек. За последние сутки там выявили более 6,1 тыс. инфицированных, скончалось более 700 человек.

В США за сутки выявили более 34 тыс. новых случаев COVID-19, согласно подсчетам канала CNBC, который анализировал информацию университета Джонса Хопкинса. Высокое число заражений по-прежнему регистрируется в таких штатах как Калифорния, Флорида и Техас.

В Техасе и Флориде власти приостановили снятие ограничительных мер из-за роста числа новых случаев COVID-19, до тех пор, пока число заражений не начнет стабильно снижаться.

Всего в США, по последним данным, за время пандемии выявили более 2,42 млн зараженных коронавирусом, скончались как минимум 124 тыс.