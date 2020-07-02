В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане с 5 июля и на 14 дней вводятся ограничительные карантинные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

В рамках новых ограничений в Казахстане на две недели будет запрещено проведение массовых мероприятий и ограничены перемещения людей. В частности, ограничено перемещение населения по улицам, паркам, скверам - не более трех человек, а также перемещение лиц старше 65 лет.

Будет запрещена деятельность салонов красоты, крытых рынков, религиозных объектов, детских дошкольных учреждений, ТРЦ и ряда других объектов.

Разрешены лишь индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Будет сохранена дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний и иных организаций.

Свою деятельность продолжат медицинские центры по записи, аптеки, продовольственные магазины, открытые рынки.

Вводимый в Казахстане двухнедельный карантин с 5 июля при необходимости может быть продлен или ужесточен.

По состоянию на четверг, 2 июля, в Казахстане зарегистрировано 42 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, 188 человек скончались.