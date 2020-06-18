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Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине
Сотрудники полиции на месте преступления в Берлине
Фото: Reuters

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России, задержанного по громкому делу об убийстве в берлинском районе Тиргартен, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Генпрокуратура 18 июня 2020 года в сенате по охране государства камерного суда Берлина выдвинула обвинение против российского гражданина Вадима К., известного как Вадим С.", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Как считают в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста и считали, что он участвует в террористическом объединении "Кавказский эмират".

Россиянин подозревается в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.

Вызвали посла РФ в Берлине

"Правительство оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в связи с этим делом", - приводит слова главы МИД ФРГ Хайко Маас газета Zeit.

Маас добавил, что в четверг посол РФ в Берлине был приглашен в министерство иностранных дел ФРГ в связи с этим делом. По словам министра, речь идет о чрезвычайно важном событии, которое необходимо прояснить. Маас напомнил, что ранее по этому делу власти ФРГ выслали из страны двух российских дипломатов.

Убийство в Тиргартене

Летом 2019 года в Берлине был убит Зелимхан Хангошвили, участник вооруженного конфликта в Чечне. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

О личности обвиняемого в убийстве

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сделали вывод о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб. Как сообщил журнал Der Spiegel, в поданных на визу документах мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов, 49 лет, из Иркутска" с пропиской в Санкт-Петербурге.

Эти СМИ также опубликовали еще одно расследование, согласно которому "Вадима Соколова" в действительности зовут Вадим Красиков. По данным расследователей, до 2015 года он находился в розыске в России за убийство, обстоятельства которого схожи с преступлением в Берлине.

Германия РФ Зелимхан Хангошвили

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