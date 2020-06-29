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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
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У президента Киргизии при повторном тесте не выявлен коронавирус

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Повторный тест на COVID-19 не выявил коронавирусной инфекции у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

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"Ранее два теста, которые он сдавал при отбытии из Москвы и по возвращении в Бишкек, также были отрицательными", - сообщили в пресс-службе. В аппарате президента добавили, что для минимизации контактов Жээнбеков продолжает работу в удаленном режиме в государственной резиденции "Ала-Арча".

В минувшую субботу здание парламента Киргизии, где также расположен офис президента страны, закрыли на дезинфекцию на два дня после выявленных случаев заражения COVID-19 среди сотрудников аппарата президента.

Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента и парламента Киргизии на 27 июня составило 25 человек.

Жээнбеков в минувшую среду воздержался от посещения парада в Москве, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, после положительного теста на коронавирус у членов киргизской делегации.

По последним данным, в Киргизии зафиксировано 5 017 случаев заражения коронавирусом, 2 294 пациента вылечились, 50 человек скончались.

Киргизия Сооронбай Жээнбеков коронавирус

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