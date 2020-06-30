Экс-президенту Киргизии Атамбаеву диагностировали пневмонию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в связи с выявлением пневмонии переведен из СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в больницу на стационарное лечение, сообщает пресс-служба ГКНБ во вторник.

"29 июня Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, связи с чем у него были взяты ПЦР-анализы на COVID-19, результаты отрицательные. В тот же день проведен онлайн консилиум врачей после чего поставлен диагноз "внебольничная двухсторонняя пневмония"", - говорится в сообщении.

Консилиумом врачей принято решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение, добавили в пресс-службе.

В спецслужбе отметили, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы нарочно.

"По официальным данным, адвокат Атамбаева Замир Жоошев, у которого выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции, является контактным лицом близкого родственника, которая находится в территориальной больнице Иссык-Атинского района и получает соответствующее лечение, в связи с симптомами COVID-19", - отметили в ГКНБ.

СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме, строго соблюдаются все необходимые требования республиканского штаба по коронавирусу, включая обязательное ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции, добавили в пресс-службе.

В ГКНБ подчеркнули, что проверку на коронавирус прошли все сотрудники СИЗО, среди которых симптомы короновирусной инфекции не выявлены.

23 декабря 2019 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил бывшего мэра киргизской столицы Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции, другой бывший градоначальник Кубанычбек Кулматов был приговорен к штрафу и освобожден в зале суда.

По версии следствия, в 2014 году Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 млн грантовых средств, выделенных китайской компанией ТВЕА, для строительства школы в жилом массиве "Калыс-Ордо". Ибраимов подписал распоряжение о выделении 114 млн сомов ($1,7 млн) из городского бюджета на завершение строительства.

Кулматов и Ибраимов входили в близкое окружение Атамбаева.

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым Атамбаев проходит в качестве подозреваемого.

27 июня 2019 года парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучало ведомство на предмет причастности Атамбаева, были указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

15 августа 2019 года Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции при модернизации столичной электроцентрали. Экс-президент Киргизии также подозревается в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в убийстве сотрудника спецназа подразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности во время Кой-Ташских событий 7-8 августа, организации насильственного захвата власти и незаконном обогащении.

23 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева.