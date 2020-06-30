В ООН обвинили РФ и Китай в ограничении прав граждан во время борьбы с COVID-19

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В ряде стран, в том числе в России и Китае, пандемию коронавируса COVID-19 использовали как предлог для ограничения прав граждан, заявила во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Мне известно о сообщениях с угрозами и запугиванием в адрес журналистов, блогеров и гражданских активистов в Российской Федерации, Китае, Косово, Никарагуа и во многих других странах, особенно на местном уровне", - сообщила Бачелет.

По ее словам, "очевидной целью" распространения таких угроз является "предотвращение критических замечаний касательно ответных мер властей на пандемию COVID-19".

25 июня сайт стокгольмского Международного института по оказанию помощи в деле демократизации и проведении выборов (IDEA) опубликовал письмо с призывом защитить демократию в условиях пандемии коронавируса, которое подписали более 500 представителей политических и гражданских движений.

Генеральный секретарь IDEA Кевин Касас Самора тогда отметил, что это письмо нацелено на то, чтобы "объяснить всем, (какие ценности - ИФ) находятся под угрозой и не позволить лидерами с авторитарными тенденциями использовать этот или другой кризис с целью усилить свою власть и сократить наши права".