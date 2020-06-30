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Джонсон пообещал британцам спасти экономику, озеленить страну и создать научную сверхдержаву

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая с обращением к британцам во вторник, рассказал о том, как его правительство планирует изменить страну к лучшему после кризиса с коронавирусом, передают британские СМИ.

"Должно пройти время для того, чтобы усвоить уроки (кризиса с коронавирусом - ИФ), и мы их усвоим", - приводит слова премьера BBC News. Джонсон признал, что, быть может, пока не время говорить о том, какой станет Великобритания после коронавируса. Однако, по его мнению, "страна должна быть готова к тому, что может произойти дальше", и поэтому "не следует оставаться в плену у вспышки" коронавируса.

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Британский премьер заявил, что считает неправильным реагировать на кризис, вызванный коронавирусом, жесткой экономией и аскезой. По данным Sky News, Джонсон не исключил повышения налогов для реализации плана восстановления страны после COVID-кризиса. Джонсон подчеркнул, что хочет, чтобы налоговое бремя было разумным, насколько это возможно.

Средства, по его словам, необходимы на создание рабочих мест, кроме того, они пойдут на работу школ и больниц, модернизацию инфраструктуры в Соединенном Королевстве и ускорение экономического роста после пандемии.

Премьер Великобритании отметил, что намерен использовать этот кризис, чтобы решить проблемы, которые страна не может решить последние три десятилетия.

В частности, Джонсон планирует нанять на работу дополнительно 20 тыс. полицейских и "положить конец безумию, которое останавливает нас перед депортацией на родину преступников, совершающих насилие".

Кроме того, он пообещал разработать план, благодаря которому жилье станет более доступным для молодежи, реализовать реформы в области планирования и построить "новые фантастические дома". Также премьер намерен озеленить Соединенное Королевство и засадить 30 тыс. гектаров деревьями, чтобы "зарядить энергией ее душу".

Говорил премьер и о возможностях трудоустройства в стране и развитии науки. В частности, он заявил, что его правительство работает над тем, чтобы у каждого жителя страны появилась гарантированная возможность пройти стажировку и получить рабочее место. Что касается науки, то Джонсон видит Великобританию как будущую "научную сверхдержаву". По его мнению, стране следует поставить цель - разработать первый в мире пассажирский самолет с нулевым уровнем выбросов в атмосферу и способный летать на долгую дистанцию.

Великобритания Борис Джонсон

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