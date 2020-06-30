Главный инфекционист США предупредил о риске резкого скачка заболеваемости COVID-19

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Прирост новых случаев COVID-19 в США может составить 100 тыс. в день, если наблюдаемые ныне тенденции распространения нового коронавируса сохранятся, считает американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с этой инфекцией доктор Энтони Фаучи.

"Гарантирую, что даже когда у вас вспышка вируса только в одной части страны, другие части, в которых все идет хорошо, также уязвимы (перед инфекцией - ИФ). Мы не можем фокусировать только на тех территориях, где идет рост (новых случаев - ИФ). Это угрожает всей стране", - сказал Фаучи на слушаниях в комитете Сената США. Его цитирует CNN.

Он добавил, что не может сделать "точное предсказание" о том, как будет развиваться ситуация в стране, но, по мнению специалиста, в любом случае она будет "очень тревожной".

Согласно данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, за время пандемии в США зарегистрировано свыше 2,6 млн случаев COVID-19. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по этому показателю. С начала вспышки из-за заражения этой инфекцией в США скончались 129 тыс. человек.