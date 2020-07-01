Число жертв коронавируса в США превысило 130 тысяч

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В США от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 03:30 среды по московскому времени скончались 130 122 человека, сообщил в ночь на среду портал Worldometer.

Уровень смертности от инфекции достиг в США 393 человек на 1 млн населения.

Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах, по данным портала, который отслеживает информацию по важнейшим мировым событиям, зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.

Президент США Дональд Трамп в мае выразил надежду, что число летальных исходов от коронавируса не превысит 100 тысяч.

"Будем надеяться, что мы выйдем на уровне ниже 100 тысяч умерших, хотя это все равно ужасно", - сказал он журналистам.