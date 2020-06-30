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Байден отказался от предвыборных митингов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил, что до самых выборов в ноябре 2020 года не собирается проводить предвыборные митинги, чтобы защитить себя и избирателей от коронавируса.

Выборы в США - 2020

"Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги", - сказал журналистам 77-летний экс-вице-президент США.

Также он выразил мнение, что нынешняя президентская кампания в США - "самая странная предвыборная кампания в новейшей истории".

Его будущий соперник на выборах - действующий президент Дональд Трамп - напротив, неоднократно выражал надежду на возобновление предвыборных митингов. Ранее в июне он даже провел один митинг в Оклахоме. Противники 74-летнего Трампа раскритиковали это решение, так как в тот момент в штате быстро росло число случаев заражения коронавирусом COVID-19.

США Джо Байден Дональд Трамп

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