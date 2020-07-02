Британский суд отказал Мадуро в доступе к золотому запасу Венесуэлы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Британский суд отказался предоставить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро доступ к венесуэльскому золоту стоимостью $1 млрд, хранящемуся в Банке Англии.

Судья Найджел Тир, рассматривавший это дело, объяснил свое решение тем, что правительство Великобритании официально признает президентом Венесуэлы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, и, соответственно, британскому суду надлежит делать то же самое. "Судебная и исполнительная власть должны стоять на одних позициях", - сказал судья.

Каракас уже несколько десятилетий хранит часть своих золотых запасов в Банке Англии. Мадуро в 2018 году пытался вернуть слитки в Венесуэлу, но получил отказ от британского ЦБ, который выразил опасения, что президент может использовать золото, принадлежащее стране, в личных интересах.

В начале 2019 года США, Великобритания и еще несколько десятков стран признали Гуайдо законным венесуэльским лидером, обвинив Мадуро в фальсификации результатов президентских выборов, прошедших в конце 2018 года, а также в коррупции и нарушении прав человека.

В мае текущего года венесуэльский Центробанк вновь попытался вернуть золото, подав иск в британский суд, заявив, что страна намерена использовать средства от продажи золота для финансирования мер борьбы с коронавирусом в рамках программы, реализуемой ООН. В иске говорилось, что действия Банка Англии "лишают Центробанк Венесуэлы доступа к резервам золота в чрезвычайной ситуации" и препятствуют принятию мер в ответ на эту ситуацию.

Гуайдо, комментируя поданный Венесуэлой иск в интервью газете Financial Times в мае, заявил, что решение суда в пользу Мадуро, если оно будет принято, фактически станет "финансированием пыток", осуществляемых в стране.

В четверг представитель Гуайдо в Великобритании Ванесса Ньюман назвала "огромной победой народа Венесуэлы и верховенства закона" судебное решение, принятое Найджелом Тиром. Адвокаты, представляющие Мадуро, заявили, что намерены обжаловать решение суда.

Постановление британского суда может стать прецедентом, который определит судьбу дальнейших решений международных сил в отношении Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal.