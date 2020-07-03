Иран решил пока не раскрывать причину пожара на ядерном объекте

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Иранское руководство не намерено в ближайшее время раскрывать причины пожара на одном из ядерных объектов в Натанзе, сообщает агентство Associated Press.

"Из соображений безопасности причины и характер этого инцидента будут объявлены не сейчас, а в надлежащее время", - заявил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави.

Утром в четверг на ядерном объекте в Иране произошел пожар. Ответственность за него взяла не попадавшая ранее в СМИ группировка "Гепарды родины". Группировка написала в Персидскую службу BBC и заявила, что именно она стоит за пожаром. В письме также говорилось, что группировка состоит из подпольных, ушедших в оппозицию бывших сотрудников сил безопасности Ирана.

В свою очередь иранский генерал Голам Реза Джалали, ответственный за борьбу с саботажем, пообещал, что если в данном случае будет доказан факт кибератаки, то Тегеран предпримет ответные меры.

Агентство Associated Press со ссылкой на информацию западных экспертов сообщило, что пожар на территории иранского предприятия по обогащению урана в Натанзе утром в четверг, вероятно, произошел на новом заводе по сборке центрифуг. Об этом свидетельствуют данные, полученные со спутниковых снимков.