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На западе Ирана произошел взрыв на электростанции

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Взрыв прогремел в субботу на электростанции "Заркан", расположенной близ города Ахваза на западе Ирана, сообщают иранские СМИ.

После взрыва на электростанции начался пожар. На кадрах с места события виден высокий столб черного дыма.

О причинах происшествия пока не сообщается.

Это не первый инцидент на иранских стратегических промышленных объектах в последнее время.

Накануне пожар произошел на ядерном объекте в Натанзе. Ответственность за него взяла не попадавшая ранее в СМИ группировка "Гепарды родины". Представители группировки сообщили персидской службе британской телерадиокорпорации BBC, что именно она стоит за пожаром. В письме также говорилось, что группировка состоит из подпольных, ушедших в оппозицию бывших сотрудников сил безопасности Ирана.

В конце июня взрыв газа произошел рядом с комплексом "Коджир" в горной местности под Тегераном, на котором, по мнению экспертов американского Центра стратегических и международных исследований, налажено производство ракет.

Иран

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