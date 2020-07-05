Регистрация кандидатов в президенты началась в Белоруссии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Регистрация кандидатов в президенты стартует в Белоруссии 5 июля и продлится до 14 июля включительно, следует из графика Центральной избирательной комиссии республики.

Тот, кто успешно пройдет регистрацию, получит право участвовать в следующем этапе избирательной кампании - предвыборной агитации.

Как сообщалось, документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек. Это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

Бабарико-старший и его сын Эдуард Бабарико находятся под арестом. Экс-главе "Белгазпромбанка" обвинения предъявлены по трем статьям УК Белоруссии: о легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки повторно либо в крупном размере.

Тихановская выдвинула свою кандидатуру после того, как ее супруга, блогера Сергея Тихановского, задержали.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа. Итоги ЦИК должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее, чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.