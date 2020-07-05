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Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
Солдаты несут спасенного человека после наводнения в деревне Кума в префектуре Кумамото
Фото: Reuters

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.

Предположительно, жертвами стихии могли стать еще 16 человек, но их смерть пока не получила подтверждения. По меньшей мере 14 человек пропали без вести.

В регионе проходит спасательная операция с участием 10 тысяч военных. В частности, спасатели пытаются добраться до населенных пунктов в районе реки Кума-Гава, которая из-за ливней вышла из берегов. В этих местах, как отмечает Associated Press, многие дома были сметены потоками воды или полностью затоплены, и многим местным жителям пришлось ждать спасения на крышах.

Некоторые города, включая Яцусиро и Хитоёси (префектура Кумамото), оказались отрезаны от внешнего мира, так как дороги были затоплены.

Накануне сообщалось, что более чем 200 тыс. жителей префектуры Кумамото рекомендовали эвакуироваться, однако это не было обязательным требованием, и многие предпочли остаться дома, опасаясь заражения коронавирусом.

Япония

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