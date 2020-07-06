Лондон будет расширять предусматривающий санкции перечень нарушений прав человека

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Доминик Рааб пообещал расширить перечень нарушений прав человека, за которые будут вводиться санкции в рамках британского законодательства, аналогичного американскому "акту Магнитского".

"Мы продолжим рассматривать возможности для расширения этого режима (санкций - ИФ) с целью включения в него и других нарушений прав человека", - сказал министр в понедельник на слушаниях в Палате общин парламента Великобритании.

Так, по его словам, Лондон рассматривает варианты внесения коррупционной деятельности в список деяний, которые влекут за собой введение санкций.

"В частности, я обращаю внимание на Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией и практику, действующую в рамках правовых (актов - ИФ) Канады и США", - отметил Рааб.

Как сообщил глава британского МИД, на данный момент "независимый режим санкций Великобритании в области прав человека" дает полномочия вводить санкции - замораживание активов и запрет на поездки - в отношении лиц, которые нарушают "право человека на жизнь, угрожая убийством или внесудебной расправой", право не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному, унижающему достоинство отношению или наказанию, а также "право быть свободным от рабства... или принудительного труда".

Рааб подчеркнул, что также возможно введение ограничений в отношении "более широкой сети правонарушителей", включая тех, кто "содействует, подстрекает, поощряет или поддерживает совершение этих преступлений".

Глава МИД пояснил, что режим санкций распространяются не только на госслужащих, но и на негосударственные субъекты.

В заявлении министра отмечается, что принятие такого режима санкций является "очередным шагом в долгой борьбе против безнаказанности за самые ужасные нарушения прав человека".

Британские санкции против россиян

В понедельник Рааб официально объявил о введении индивидуальных санкций в отношении 47 человек и двух структур, связанных с "делом Магнитского", причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, к преследованиям народа рохинджа (Мьянма) и к содержанию лагерей в КНДР, в которых используется подневольная рабочая сила.

В частности, МИД Великобритании объявил о введении санкций против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 россиян, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человек в связи с "делом Магнитского". В опубликованном британским МИД списке, помимо Бастрыкина, есть сотрудники следственных изоляторов, следователи, медики, судьи.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека. В Великобритании, а также в Канаде, Эстонии, Латвии и Литве приняли аналогичные правовые акты.