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Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу

По результатам исследования, антитела к COVID-19 есть примерно у 5% жителей Испании

Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу
Разметка в метро Мадрида, Испания
Фото: Reuters

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Антитела к коронавирусу COVID-19 были обнаружены лишь у 5,2% населения Испании, причем у некоторых они исчезают спустя несколько недель после появления, передает в понедельник телеканал CNN на данные исследования испанского минздрава.

Пандемия коронавируса

Телеканал указывает, что этот показатель гораздо ниже того уровня, который позволяет говорить о коллективном иммунитете к COVID-19.

Кроме этого, ученые обнаружили, что у части участников исследования антитела пропадали всего за несколько недель. Так, у 7% обследуемых, у кого нашли антитела, они исчезли на второй фазе исследований, и у 14% - на третьей.

Глава института здоровья имена Карла III доктор Ракель Йотти заявила, что приобретенный иммунитет может быть неполным, временным. В исследовании также указано, что его результаты "отражают сложности в краткосрочной перспективе с приобретением коллективного иммунитета".

По данным статистического ресурса Worldometers, в Испании зафиксировано 297 625 случаев COVID-19, скончались 28 385 инфицированных.

В последнее время в Испании вновь отмечается увеличение прироста новых заболевших. Испанские власти закрыли десятки популярных пляжей из-за опасений распространения инфекции. На такой шаг местные власти пошли после того, как на выходных пляжи оказались переполнены, а социальное дистанцирование на них не соблюдалось.

На фоне ситуации с распространением коронавируса в расположенном на северо-западе Испании регионе Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения. В минувшую субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры.

Испания Коронавирус

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