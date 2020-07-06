Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

В Испании вновь ввели ограничения и закрыли пляжи из-за коронавируса

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти Испании закрыли десятки популярных пляжей из-за опасений распространения COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В частности, более 50 пляжей закрыты в Андалусии, из них почти 30 - в Малаге. Многие из них, как ожидается, возобновят работу на этой неделе.

Пандемия коронавируса

На такой шаг местные власти пошли после того, как на выходных пляжи оказались переполнены и люди не соблюдали там социальную дистанцию.

На фоне ситуации с коронавирусом в северо-западном испанском регионе Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения. Так, жителям одного из прибрежных районов запрещено выезжать в другие части страны. Кроме того, там введено обязательное ношение масок и запрещены встречи численностью более 10 человек. Барам и ресторанам необходимо на 50% снизить заполняемость.

В субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры. Более 200 тыс. человек в районе Сегриа отправлены на карантин, им не разрешено ездить в другие города.

Подобные меры вводятся на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания коронавирусом в стране. За время пандемии в Испании выявили в общей сложности около 300 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. человек скончалось.

Хроника коронавируса. Июль.

14
Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожанВ общественном транспорте Манилы (Филиппины) усилили меры санитарной безопасности пассажировПарижский Лувр открылся для посетителей после ослабления ограниченийВ Южной Корее выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки3 июля. Постояльцы дома престарелых в Сан-Паулу обнимают родных через пластиковую защиту2 июля. Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.2 июля. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.2 июля. Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.2 июля. В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.2 июля. В Таиланде возобновились занятия в школах.2 июля. Уровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.
Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожан
Испания коронавирус

Новости по теме

Новости

Дания разрешила якорные трубоукладчики на "Северном потоке 2"

Умершие знаменитости

Умер Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе

Газ "Газпрома" оказался самым дешевым на китайском рынке

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Правящая партия набрала большинство голосов на выборах в парламент Хорватии

Глава британского МИД представит список россиян, которым грозят санкции

Предполагаемый самолет наркоторговцев упал на шоссе в Мексике

Предполагаемый самолет наркоторговцев упал на шоссе в Мексике

Что произошло за день: воскресенье, 5 июля

Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни

Индия приближается к "тройке" лидеров по числу заражений COVID-19

Индия приближается к "тройке" лидеров по числу заражений COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');