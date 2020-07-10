В столице Сербии запретили собираться группами более десяти человек

В Белграде и других городах Сербии проходят протесты против карантинных мер из-за коронавируса

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила о введении в Белграде новых ограничительных мер в связи с ускорившимся распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба сербского правительства.

В частности, в Белграде запрещаются собрания численностью более десяти человек. Максимальное единовременное число посетителей в магазинах и заведениях общепита ограничивается из расчета не менее 4 кв. м. на человека. Кроме того, магазины, рестораны, кафе, торговые центры и все другие закрытые общественные пространства должны быть закрыты с 21:00 до 6:00 по местному времени. Открытые пространства, такие как парки, сады, должны закрываться в 23:00.

Брнабич заявила, что введение комендантского часа, о котором ранее говорил президент Сербии Александр Вучич, было бы "самой эффективной мерой", но власти пока решили сделать "промежуточный шаг", чтобы предотвратить распространение вируса, не вводя чрезвычайное положение и сохраняя экономическую деятельность.

В ночь на среду и четверг в Белграде и других сербских городах прошли протесты против карантинных мер, которые переросли в беспорядки. За два вечера в стране были задержаны 153 человека, пострадали 118 полицейских.

В ночь на пятницу протесты возобновились, но пока они носят мирный характер.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Сербии выявлено более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом, 352 человека скончались.