Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

В столице Сербии запретили собираться группами более десяти человек

В Белграде и других городах Сербии проходят протесты против карантинных мер из-за коронавируса

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила о введении в Белграде новых ограничительных мер в связи с ускорившимся распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба сербского правительства.

В миреПротестовавшие против карантинных мер попытались взять штурмом парламент СербииПротестовавшие против карантинных мер попытались взять штурмом парламент СербииЧитать подробнее

В частности, в Белграде запрещаются собрания численностью более десяти человек. Максимальное единовременное число посетителей в магазинах и заведениях общепита ограничивается из расчета не менее 4 кв. м. на человека. Кроме того, магазины, рестораны, кафе, торговые центры и все другие закрытые общественные пространства должны быть закрыты с 21:00 до 6:00 по местному времени. Открытые пространства, такие как парки, сады, должны закрываться в 23:00.

Брнабич заявила, что введение комендантского часа, о котором ранее говорил президент Сербии Александр Вучич, было бы "самой эффективной мерой", но власти пока решили сделать "промежуточный шаг", чтобы предотвратить распространение вируса, не вводя чрезвычайное положение и сохраняя экономическую деятельность.

В ночь на среду и четверг в Белграде и других сербских городах прошли протесты против карантинных мер, которые переросли в беспорядки. За два вечера в стране были задержаны 153 человека, пострадали 118 полицейских.

В ночь на пятницу протесты возобновились, но пока они носят мирный характер.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Сербии выявлено более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом, 352 человека скончались.

Сербия Белград Коронавирус

Новости по теме

Новости

В городах Сербии возобновились антикарантинные протесты

Более 20 человек задержаны по "делу Белгазпромбанка"

Более 20 человек задержаны по "делу Белгазпромбанка"

За два дня антикарантинных беспорядков в Сербии пострадали 118 полицейских

За два дня антикарантинных беспорядков в Сербии пострадали 118 полицейских

Долларовые миллионеры в 2019 году стали богаче на 8,6%

Британские парламентарии обнародуют доклад о влиянии России на британскую политику

Пандемия коронавируса

Главный инфекционист США заявил, что мир находится только в самом начале пандемии

Главный инфекционист США заявил, что мир находится только в самом начале пандемии

Пропавший мэр Сеула найден мертвым

Пропавший мэр Сеула найден мертвым

На Украине обнародовали записи разговоров якобы Байдена и Порошенко о событиях в Крыму

Пандемия коронавируса

В США зафиксирован рекордно высокий прирост заражений COVID-19 за сутки

Пандемия коронавируса

В Токио зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев COVID-19

В Токио зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');