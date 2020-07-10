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Экс-госсекретарь США назвал близкой к истерике реакцию СМИ на данные о "сговоре" России с талибами

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл считает, что реакция СМИ на июньское сообщение The New York Times о якобы существовавшей договоренности России с боевиками афганского движения "Талибан" (запрещено в России как террористическое) об убийствах американских военных была чрезмерно раздутой.

"Что я знаю, так это то, что наши военные командиры на местах не думали, что это такая серьезная проблема, как сообщают газеты и телевидение. Все вышло из-под контроля еще до того, как мы по-настоящему поняли, что произошло. Я не уверен, что мы полностью понимаем это сейчас", - сказал Пауэлл в интервью телеканалу MSNBC.

Он добавил, что генерал морской пехоты Кеннет Маккензи, командующий Центральным командованием США, "не думал, что это имеет для нас такое большое значение".

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"Помните, что сражаться будет не разведывательное сообщество, а люди на земле. Это наши войска. Именно наши командиры собираются бороться с такого рода угрозой, используя разведданные, которые были даны им разведывательным сообществом", - сказал отставной дипломат.

По его словам, сначала все "нужно проанализировать". "Это должно быть подтверждено. И только потом надо выяснять, кто твой враг. И я думаю, что мы были на высоте в этом вопросе. Это просто стало почти истерикой в первые несколько дней", - сказал Пауэлл.

Пауэлл подверг критике политику администрации президента США Дональда Трампа по военным вопросам и в отношении России. В частности, он выразил недоумение тем, что США вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности, заявив, что "многое их того, что происходит, представляется бессмысленным". Он также сказал, что наращивание сил в Европе не имеет смысла, поскольку "мы не будем воевать с русскими".

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

США Россия Талибан Колин Пауэлл

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