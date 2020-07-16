В Минске журналисту "Свободы" сломали нос при задержании

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Журналист белорусского бюро "Радио Свобода" Антон Трофимович пожалуется в Следственный комитет на то, что сотрудники ОМОНа его задержали и сломали ему нос, когда он освещал 15 июля акцию у Центризбиркома в Минске. Об этом он сообщил изданию TUT.BY.

Трофимович вел прямое включение у здания Центризбиркома, куда пришли сотни минчан, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации банкира Виктора Бабарико кандидатом в президенты страны. Рядом с журналистом остановился микроавтобус, из которого выбежали 6-7 человек, двое в форме ОМОНа. При задержании силовики проигнорировали висевший у него на шее бейдж журналиста и его слова, что он сотрудник СМИ и освещает происходящее.

"Мне скрутили руки за спиной, засунули в рот кулак, чтобы не кричал. При задержании сильно ударили по носу", - рассказал Трофимович.

Его доставили в Заводское РУВД, переписали данные из документов и освободили. После этого в больнице врачи нашли у него перелом носа и ушибы.

"В больнице я сказал, что меня избили при задержании. В таких случаях медики сами сообщают в милицию о произошедшем. Сегодня мне звонили из Московского РУВД, сообщили, что материалы переданы в Следственный комитет. Я также планирую написать заявление о заведении уголовного дела", - подчеркнул он.

13 июля правозащитники насчитали в Белоруссии более 700 задержаний с начала президентской кампании. На этом задержания не прекратились. 14 июля в Минске и других городах прошли стихийные протесты после того, как ЦИК Белоруссии зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Арестованного Бабарико не зарегистрировали в том числе из-за претензий к его декларации о доходах. Бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не допустили к выборов из-за претензий к качеству собранных им подписей. В МВД заявили, что задержаны больше 250 человек.

15 июля в Центризбирком Белоруссии выстроилась очередь из избирателей, которые хотели подать жалобу на отказ в регистрации кандидатам Цепкало и Бабарико. Людей стали выборочно задерживать после завершения работы ЦИК. По данным правозащитного центра "Весна", было задержано более 20 человек.

Избирательная кампания сопровождается беспрецедентным насилием, в подобных условиях проведение прозрачных и свободных выборов невозможно, заявил 16 июля координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович. Он напомнил, что правозащитники признали политзаключенными 25 человек, большинство из которых связаны с участием в избирательной кампании (среди них претенденты в кандидаты, руководители и члены инициативных групп, блогеры).