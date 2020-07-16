Еще один азербайджанский солдат погиб на границе с Арменией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели солдата-сверхсрочника Исмайлова Назима в ходе боев с армянскими военными на границе.

Таким образом, в боях на границе с 12 июля погибли 12 азербайджанских солдат и офицеров.

При этом в азербайджанском Минобороны утверждают, что в ходе боев уничтожено до 20 армянских военных, средства радиоэлектронной борьбы, боевые посты, опорный пункт и одна единица бронетехники.

Начавшиеся 12 июля боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались три дня в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

Армянская сторона заявила о четырех погибших и, по обновленным данным, двадцати раненых.

Баку и Ереван перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В частности, президент Армении Армен Саркисян ранее в среду назвал действия Азербайджана "откровенной попыткой военной агрессии".