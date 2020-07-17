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В Азербайджане сообщили о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Число добровольцев, подавших заявление о призыве в армию Азербайджана, составляет порядка 7 тыс. человек, сообщило в пятницу Минобороны страны.

"Мы приветствуем и благодарим весь народ, включая каждого обратившегося гражданина, за солидарность и поддержку нашей армии", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство информирует, что желающие поступить на военную службу могут подать свои анкетные данные в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

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Накануне, 16 июля, Минобороны Армении заявило об отсутствии необходимости формирования добровольческих отрядов в связи с эскалацией ситуации на границе с Азербайджаном.

"Мы получаем тысячи звонков и писем от граждан, ветеранов, бывших добровольцев с просьбой формирования добровольческих отрядов для отбытия на границу. Сообщаем, что в настоящее время подобной необходимости нет", - сообщило военное ведомство Армении.

В пятницу после пяти дней столкновений на армяно-азербайджанской границе в Ереване заявили о том, что в районе конфликта сохраняется относительно спокойная ситуация. С азербайджанской стороны также заявили о стабилизации, но отметили, что напряженность сохраняется.

Столкновения на границе Армении и Азербайджана

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. 16 июля утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и сообщили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

С обеих сторон есть потери. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Азербайджан Армения

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