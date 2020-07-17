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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:49Заразились
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Эксперт заявил о риске второй волны COVID-19 в Бельгии на фоне роста числа заражений

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Среднее количество ежедневных заражений коронавирусом в Бельгии стало регулярно превышать цифру 100, и с 7 по 13 июля в стране отмечен рост инфицирований на 32%, сообщили в пятницу бельгийские СМИ со ссылкой на исследовательский центр в области общественного здравоохранения Sciensano; вирусолог Марк Ван Ранст предупредил, что стране угрожает вторая волна эпидемии.

"Такого не было уже несколько месяцев. Средняя цифра, несомненно, продолжит увеличиваться в ближайшие дни", - заявил эксперт Radio 1, комментируя последние данные Sciensano. Он в очередной раз напомнил о важности ответственного поведения в условиях эпидемии.

"Все должны сохранять дистанцию, носить маски и ограничивать число своих социальных контактов. (...) Многие люди не подчиняются этим правилам, но это необходимо", - сказал вирусолог.

Он также отметил, что медиков теперь ждет дополнительная работа в связи с возвращением бельгийцев из отпускных поездок, которые были связаны с риском заражения.

"С этими цифрами и ростом заражений последних недель вы можете ясно видеть, что мы находимся в начале второй волны", - предупредил Ван Ранст.

Хроника 09 января – 17 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Бельгия Марк Ван Ранст Коронавирус

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