Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Первая и единственная волна коронавирусной инфекции будет продолжаться, пока не переболеют 70-80% населения, считает академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

По его словам, осенний подъем заболеваемости ОРВИ ожидаем и "абсолютно не означает, что пришла новая волна".

"Какая новая волна? У нас еще первая идет, и будет идти, повторяю, пока не переболеет 70-80% населения. И нет необходимости нагонять страх и, тем более, предусматривать необходимость введение нового карантина", - сказал он.

Осенний всплеск зболевемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.

Главный инфекционист Минздрава и профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов ранее отмечал, что осенью стоит ждать подъема заболеваемости ОРВИ, респираторными инфекциями и в их числе коронавирусом. Однако, по его словам, такая "вторая волна" вряд ли будет такой же силы, как и первая.

"Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы рабочие, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна", - говорил Чуланов 18 июля.

Он отметил, что у многих уже появился иммунитет к коронавирусу, и в целом люди стали серьезнее относиться к предупреждениям и профилактике.