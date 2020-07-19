Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о его госпитализации из-за гипертонического криза.

"Не дождётесь", - сказала Эйсмонт радиостанции "Эхо Москвы".

В воскресенье вечером в соцсетях появилась информация о госпитализации 65-летнего Лукашенко из-за гипертонического криза. В сообщениях отмечается, что ухудшение самочувствия белорусского лидера произошло через час после встречи в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным 17 июля.

Также Лукашенко в пятницу встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, а после - с премьер-министром Киргизии Кубатбеком Бороновым. Премьер-министры принимали участие в заседании Евразийского межправительственного совета.