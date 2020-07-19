Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 288 689+233 390

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о его госпитализации из-за гипертонического криза.

"Не дождётесь", - сказала Эйсмонт радиостанции "Эхо Москвы".

В воскресенье вечером в соцсетях появилась информация о госпитализации 65-летнего Лукашенко из-за гипертонического криза. В сообщениях отмечается, что ухудшение самочувствия белорусского лидера произошло через час после встречи в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным 17 июля.

Также Лукашенко в пятницу встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, а после - с премьер-министром Киргизии Кубатбеком Бороновым. Премьер-министры принимали участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

На митинг в поддержку Светланы Тихановской в Минске пришли несколько тысяч человек

В СМИ появилась информация о возможной связи австрийца с российской разведкой

Эрдоган проверил работы по превращению собора Святой Софии в мечеть

Эрдоган проверил работы по превращению собора Святой Софии в мечеть

Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Тартусе и Хмеймиме

Ракету Falcon 9 с южнокорейским военным спутником запустят 20 июля

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июля

Лондон обратился к Японии за помощью в создании сети 5G без участия Huawei

Исследование показало, что дети старше 10 лет передают COVID-19 не хуже взрослых

Исследование показало, что дети старше 10 лет передают COVID-19 не хуже взрослых

Париж, Рим и Берлин готовы обсудить санкции за нарушение оружейного эмбарго в Ливии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');