Азербайджанцы устроили акцию у посольства Армении в Лондоне

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Лондоне 150 уроженцев Азербайджана устроили акцию протеста у посольства Армении, сообщили в азербайджанском посольстве. Протестующие осудили действия армянских военных на границе с Товузовским районом Азербайджана.

Another video of scuffles between supporters of #Armenia and #Azerbaijan outside Azerbaijan's embassy to the UK in central #London today:pic.twitter.com/kfniHAEgTg — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) July 17, 2020

Участники мирной акции скандировали "Карабах - наш, он будет нашим", "Откажитесь от земель Азербайджана!", "Армения, вон из Карабаха!", "Мы хотим мира и справедливости" и другие лозунги, рассказали дипломаты.

"Во время акции граждане Армении, проживающие в Великобритании, предпринимали различные провокационные действия, но наши соотечественники проявили сдержанность", - подчеркивает дипмиссия.

BREAKING - Azerbaijani and Armenians clash at a protest in London.pic.twitter.com/wURFbNUMaE — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 17, 2020

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения). В Нагорном Карабахе ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье.

16 июля утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

С обеих сторон есть потери ранеными и убитыми. Ответственность за атаки стороны возлагают друг на друга.