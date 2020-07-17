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Азербайджанцы устроили акцию у посольства Армении в Лондоне

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Лондоне 150 уроженцев Азербайджана устроили акцию протеста у посольства Армении, сообщили в азербайджанском посольстве. Протестующие осудили действия армянских военных на границе с Товузовским районом Азербайджана.

Участники мирной акции скандировали "Карабах - наш, он будет нашим", "Откажитесь от земель Азербайджана!", "Армения, вон из Карабаха!", "Мы хотим мира и справедливости" и другие лозунги, рассказали дипломаты.

"Во время акции граждане Армении, проживающие в Великобритании, предпринимали различные провокационные действия, но наши соотечественники проявили сдержанность", - подчеркивает дипмиссия.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения). В Нагорном Карабахе ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье.

16 июля утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

С обеих сторон есть потери ранеными и убитыми. Ответственность за атаки стороны возлагают друг на друга.

Армения Азербайджан Великобритания Лондон

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