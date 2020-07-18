Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 13 805 296+250 819

ВОЗ не смогла отправить в Китай больше специалистов устанавливать происхождение COVID-19

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят возможности отправить в Китай в июле большую группу специалистов, чтобы определить, животного ли происхождения коронавирус COVID-19, сообщило в пятницу Associated Press.

По словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, изначально организация рассчитывала отправить в Китай более многочисленную группу экспертов, но пока сомневается, что это получится в июле.

Два эксперта, которые прибыли в Китай на прошлой неделе, находятся на карантине в одной из гостиниц Пекина. Эксперты не планируют посещать Ухань, где произошла первая вспышка. Они должны определить "объем и сферу охвата" работы для следующего этапа миссии, во время которого нужно установить обстоятельства передачи вируса от животных к человеку.

В феврале этого года Китай уже посетила специальная делегация ВОЗ по коронавирусу. После этого визита канадский врач Брюс Эйлвард, возглавивший команду, высоко оценил усилия Китая по сдерживанию коронавируса и уровень открытости обмена информацией.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 – вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Ранее ВОЗ одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. Однако речи о расследовании обстоятельств происхождения вируса тогда не велось.

Между тем, президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

К независимому расследованию обстоятельств начала пандемии призывали и власти Австралии.

В конце мая глава китайского МИД Ван И заявил, что власти Китая поддерживают идею международного научного расследования для прояснения вопроса происхождения коронавируса. Министр добавил, что в этот процесс не должно быть "политического вмешательства".

Китай ВОЗ коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Газовики ЕС представили план создания сети транспорта водорода за 64 млрд евро

Газовики ЕС представили план создания сети транспорта водорода за 64 млрд евро

Глава Пентагона фактически запретил поднимать флаг конфедератов

В Конгресс США поступил законопроект о санкциях против Анкары за покупку С-400 у РФ

Производители жидкого мыла и санитайзера столкнулись с дефицитом дозаторов

Производители жидкого мыла и санитайзера столкнулись с дефицитом дозаторов

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных" событиях в Белоруссии

Елизавета II посвятила в рыцари ветерана, собравшего более 32 млн фунтов для врачей

Елизавета II посвятила в рыцари ветерана, собравшего более 32 млн фунтов для врачей
Пандемия коронавируса

В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

В Великобритании призвали пересмотреть критерии учета жертв коронавируса

Дело журналиста Ивана Сафронова

Чешский знакомый Сафронова отрицает связь со спецслужбами

Пандемия коронавируса

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');