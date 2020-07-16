Китайские биржевые индексы пережили худший день с начала пандемии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги четверга в минусе, китайские индексы потеряли более 4%, пережив худший день с начала пандемии коронавируса. Днем в четверг Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные по ВВП, промпроизводству и розничным продажам.

Индекс CSI 300, в расчет которого входят крупнейшие компании с листингом в Шанхае и Шэньчжэне, упал на 4,81%, Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 4,5% и 5,2% соответственно. Индикаторы понесли сильнейшие потери с февраля. Гонконгский Hang Seng опустился на 2%.

Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. подешевели на 11,8%, оказавшись в лидерах падения на торгах в Гонконге. Цена бумаг страховой компании China Life Insurance упала на 6,1%, оператора бирж Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. - на 5,7%. Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подешевели на 5,5%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,76%. Лидерами падения стали акции Z Holdings Corp., цена которых упала на 4,5%. Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снизились на 1,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 0,82%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,69%.

Экономика Китая выросла во II квартале на 3,2%, вернувшись к росту после исторического спада на 6,8% в предыдущие три месяца. Это снижение было первым с начала публикации квартальных данных о ВВП в 1992 году. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения ВВП во втором квартале на 2,5%, консенсус-прогноз Bloomberg ожидал рост на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,6%.

Рост ВВП относительно первого квартала в апреле-июне составил 11,5% при ожидавшемся аналитиками увеличении на 9,6%. Это максимальный в истории подъем ВВП в поквартальном выражении. В январе-марте экономика КНР упала на 9,8% по сравнению с предыдущим кварталом, снижение ВВП было также зафиксировано впервые.

Объем промышленного производства в июне в Китае увеличился на 4,8% по сравнению с июнем прошлого года после подъема на 4,4% в мае.

Показатель совпал с консенсус-прогнозом Bloomberg и The Wall Street Journal. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 4,7%. Рост промпроизводства зафиксирован третий месяц подряд и стал максимальным с декабря 2019 года.

В то же время розничные продажи в Китае в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Падение розничных продаж отмечается шестой месяц подряд.

Безработица в Китае в июне опустилась до 5,7% с 5,9% месяцем ранее. Инвестиции в основные активы в КНР в январе-июне сократились на 3,1% - до 28,16 трлн юаней.

Китай стал первой крупной экономикой, которая зафиксировала рост после пандемии коронавируса, чему способствовало возобновление работы предприятий и магазинов на фоне отмены ограничений, введенных в стране с целью предотвращения распространения COVID-19. Однако продолжившееся сокращение розничных продаж указывает на слабость потребительских расходов и необходимость дальнейшей поддержки со стороны властей, чтобы ускорить процесс экономического восстановления, пишет Trading Economics.

Давление на рынки, возможно, также оказывает рост напряженности в отношениях между США и Китаем.