Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– S&P подтвердило суверенные рейтинги России. На рейтинг негативно повлияли пандемия коронавируса и снижение цен на нефть, но они компенсированы сильными внешнеэкономическими и бюджетными показателями. Россия находится на нижней границе инвестиционного уровня.

– Несанкционированный митинг за губернатора начался в Хабаровске. Полицейские наблюдают за митингом и раздают людям медицинские маски. Еще одна акция поддержки Фургала проходит во Владивостоке.

– НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск. Альянс считает, что Россия нарушает документ ОБСЕ о военной прозрачности. Внезапная проверка началась в пятницу.

– ХК "Спартак" приостановил тренировки из-за массового заболевания COVID-19 в клубе. Игроки с отрицательными тестами на вирус смогут тренироваться в Новогорске. Всего заразились шесть игроков команды и один сотрудник клуба.