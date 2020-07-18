Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 14 106 753+301 457

Байден заявил, что узнал от разведки о планах России вмешаться в президентские выборы

Байден заявил, что узнал от разведки о планах России вмешаться в президентские выборы
Бывший вице-президент США Джо Байден
Фото: Reuters

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россия намерена вновь вмешаться в американские выборы в 2020 году, заявил бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным противником президента Дональда Трампа на будущих президентских выборах.

В миреБолтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о РоссииБолтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о РоссииЧитать подробнее

Байден пояснил, что для него проводят разведывательные брифинги, откуда он узнал якобы о планах России. "Мы знали (о планах России - ИФ) и раньше, и я гарантирую, что знаю об этом сейчас, потому что для меня снова проводят брифинги. Россияне по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт", - приводят западные СМИ слова Байдена, сказанные в ходе онлайн-мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию.

При этом он пригрозил, что если Россия продолжит вмешательство во внутренние дела США, а он, Байден, займет кресло президента в Белом доме, то Москве придется "заплатить настоящую цену" за это.

Он также обвинил Китай в попытках лишить американцев уверенности в честности результатов выборов 2020 года.

СМИ напоминают: на пресс-конференции 30 июня Байден говорил, что не получает брифинги о полученной США секретной информации. В то же время тогда он предположил, что скоро он попросит об этом в связи с сообщениями, будто Трамп не реагировал на доклады разведки о якобы предложенных Россией наградах движению "Талибан" (запрещено в РФ) за убийства американских военных в Афганистане.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала бойцам движения "Талибан" вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование в отношении утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации США неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов. В Москве заявляли, что поступившая в The New York Times информация не соответствует действительности.

США Джо Байден

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

ЕС отказался принимать экстерриториальные санкции США

Газовики ЕС представили план создания сети транспорта водорода за 64 млрд евро

Газовики ЕС представили план создания сети транспорта водорода за 64 млрд евро

Глава Пентагона фактически запретил поднимать флаг конфедератов

В Конгресс США поступил законопроект о санкциях против Анкары за покупку С-400 у РФ

Производители жидкого мыла и санитайзера столкнулись с дефицитом дозаторов

Производители жидкого мыла и санитайзера столкнулись с дефицитом дозаторов

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных" событиях в Белоруссии

Елизавета II посвятила в рыцари ветерана, собравшего более 32 млн фунтов для врачей

Елизавета II посвятила в рыцари ветерана, собравшего более 32 млн фунтов для врачей
Пандемия коронавируса

В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

В Великобритании призвали пересмотреть критерии учета жертв коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');