Лондон обратился к Японии за помощью в создании сети 5G без участия Huawei

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Британское правительство обратилось к Японии с просьбой оказать помощь в строительстве в стране телекоммуникационной сети 5G без привлечения оборудования китайской компании Huawei, сообщило издание Nikkei в воскресенье.

По его данным, альтернативными поставщиками оборудования Лондоном названы японские компании NEC Corp и Fujitsu Ltd.

На этой неделе Великобритания приняла решение отказаться от оборудования Huawei при создании сети 5G к концу 2027 года. Этот шаг отражает усилия Великобритании по привлечению новых поставщиков оборудования для стимулирования конкуренции и снижения затрат для операторов беспроводной связи страны, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился полностью очистить британскую сеть 5G от оборудования Huawei к 2027 году.

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден заявил, что технология 5G станет "революционным достижением" для Великобритании , но только при уверенности "в безопасности и устойчивости инфраструктуры, на которой она построена".

"После того, как США ввели санкции против Huawei, а наши эксперты в области кибертехнологий обновили свои технические рекомендации, правительство решило, что необходимо запретить участие Huawei в наших сетях 5G", - добавил министр.

Он отметил, что с января 2021 года "не будет закуплено ни одного нового комплекта оборудования, а к концу 2027 года Huawei будет полностью исключен из британских сетей 5G".

Официальный представитель Huawei выразил разочарование в связи с этим решением британских властей.

"Это разочаровывающее решение - плохая новость для всех обладателей мобильных телефонов в Великобритании. Это грозит перевести Великобританию в медленный цифровой режим, увеличить счета и углубить цифровой разрыв. Вместо того, чтобы выровнять уровень повышением, правительство решило понизить его, и мы призываем их пересмотреть это решение", - сказал он.