МИД Армении рассказал о контактах с РФ во время обострения на границе с Азербайджаном

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян находился на связи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в период обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в частности, российский сопредседатель Игорь Попов, подключены к процессу. Глава МИД Армении постоянно находился на связи со своим российским коллегой", - сказала Нагдалян на брифинге в субботу.

По ее словам, общение происходило и на уровне военных.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной. С обеих сторон есть потери. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В последние пару дней на армяно-азербайджанской границе наблюдается затишье.