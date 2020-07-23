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Число выехавших из Таджикистана на заработки снизилось на 57% за полугодие

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2020 года из Таджикистана на заработки выехали 129 800 граждан республики, что на 170 400 иди на 57% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости Гулру Джабборзода.

Экономический кризис

По ее данным, в трудовую миграцию в Россию выехали 117 900 человек, в Казахстан - 4574.

"Возвратились на родину из трудовой миграции за отчетный период 90 333 человека, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 52%. Данный факт объясняется пандемией COVI-19 и закрытием границ", - сообщила министр.

Таджикистан Казахстан коронавирус Гулру Бдабборзода

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