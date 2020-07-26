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Белорусский премьер гарантировал выполнение социальных обязательств

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что "печатный станок" в стране не запускался, а людям "вливается такая информация в голову".

"Я бы хотел обратиться к широким экономическим кругам, которые очень активно комментируют действия правительства и нагнетают напряженность, что "ай-яй-яй все плохо, правительство сейчас включит станок печатный, начнет наращивать зарплаты, будет эмиссия, будет опять курс доллара расти". Для чего это делается, зачем людям вливается такая информация в голову? На кого работают люди, которые каждый день и через день нагнетают эту напряженность? У меня лично ответа на этот вопрос однозначного нет", - сказал Головченко в интервью госканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

"Уважаемые господа, успокойтесь. Никто никакой станок не включает. Все управляемо и контролируемо. Ажиотажа нет, у нас хватает денег в бюджете для того, чтобы выполнять свои социальные обязательства и выполнять программу развития. Поэтому если кто то за это беспокоится, то не надо за это беспокоиться", - добавил премьер-министр.

Кроме того, глава правительства отметил, что в Белоруссии ситуация с ценами спокойная, инфляция - в прогнозных параметрах. "У нас задача, которая была поставлена перед правительством и Национальным банком, - годовой рост потребительских цен не должен превышать 5%. На сегодняшний день мы имеем 3,2% с начала года, причем по контролируемым ценам он еще ниже", - сказал он.

Романченко признал, что "был период очень сложный, когда, опять-таки, из-за разрыва цепочек поставщиков начали возникать навесы инфляционные, начали подниматься цены". "Пришлось срочно гасить эту ситуацию - и регулятивными методами, и экономическими методами. Президент еще тогда очень жестко поставил вопрос, что несмотря на все кризисные явления, порядок на ценовом рынке должен быть обеспечен. И он обеспечен сейчас", - добавил премьепр.

Белоруссия Роман Головченко

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