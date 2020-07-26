Кандидат в президенты Белоруссии заявила об угрозах в свой адрес

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что в адрес ее детей поступают угрозы и поэтому она не проводит предвыборные пикеты.

"Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый - как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным", - написала она в воскресенье в фейсбуке.

По ее словам, действующая власть, "сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной".

Как добавила политик, "к тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак".

Канопацкая отметила, что поэтому намерена проводить агитацию на предприятиях. По ее словам, там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. "На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов", - написала она.

В минувший понедельник стало известно, что другой кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла своих детей за границу в связи с угрозами в их адрес. Об угрозах она сообщала еще в июне.

Кроме того, 24 июля экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало сообщил, что покинул страну вместе с детьми и находится в Москве.

Его супруга, Вероника Цепкало пояснила, что в школу ее детей приходила прокуратура и "просили учителей написать заявления". Она отметила, что "как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав".

По ее словам, "именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность". Сама Вероника Цепкало осталась в стране, поскольку участвует в избирательной кампании Тихановской.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.

На прошлой неделе сообщалось, что ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.