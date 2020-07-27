Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7. Он назвал решение украинского вопроса условием возвращения. Министр сказал, что без России нельзя разрешить конфликты в Сирии и Ливии.

– Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года. С июня заявление о приобретении гражданства должны будут рассматривать в два раза быстрее. Более 1,5 миллиона иностранцев обратились в МВД, чтобы урегулировать свой правовой статус в условиях эпидемии.

– "Ювентус" в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу. Это 36-е чемпионства "Ювентуса". В чемпионате Италии осталось сыграть еще два тура.

– Кадыров считает, что достоин Нобелевской премии. Глава Чечни отметил свои заслуги в борьбе с терроризмом. Это заявление прозвучало на фоне санкций госдепа США против Кадырова и его семьи.