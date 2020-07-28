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Трамп выдвинул отставного военного на пост посла США в Германии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал кандидатом на должность посла США в Германии отставного армейского полковника Дугласа Макгрегора, сообщил Белый дом.

Макгрегор, который ушел с армейской службы в 2004 году, известен как автор ряда работ по военным темам и вопросам безопасности, регулярно выступает комментатором по этим проблемам в эфире телеканала Fox News.

Наблюдатели отмечают, что, если его кандидатура будет одобрена Сенатом, он унаследует от своего предшественника Ричарда Гренелла такие вопросы, как вывод США из Германии части своего воинского контингента и строительство газопровода "Северный поток-2", вызывающие беспокойство и озабоченность в Берлине.

Немецкая телерадиокорпорация Deutsche Welle, комментируя возможное назначение Макгрегора, отмечает, что Гренелл считался доверенным лицом президента Трампа. Будучи послом, он многократно критиковал Берлин по вопросам обороны, ядерной сделки с Ираном, строительства "Северного потока - 2" и возможного привлечения китайской компании Huawei к обновлению коммуникационной инфраструктуры в Европе формата 5G.

США Германия Дональд Трамп Дуглас Макгрегор

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