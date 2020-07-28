Задержанный в Брюсселе объяснил мотив нападения на парламент Бельгии

Следователи у здания бельгийского парламента Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - 36-летний уроженец Лимбурга, которого задержали по подозрению в попытке поджечь здание парламента Бельгии в Брюсселе, заявил, что таким образом он хотел наказать власти за неумелые действия по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом пишет Le Soir со ссылкой на представителя прокуратуры.

По версии следствия, в понедельник днем он бросил в парламент коктейль Молотова. Полицейские его вовремя перехватили, и бутылка разбилась, не долетев. Никто не пострадал, здание не было задето, однако повреждения получили машины, припаркованные неподалеку.

По версии следствия, задержанный придерживается ультраправых взглядов, которые он выражает в том числе в интернете. Однако в данной ситуации он действовал не из политических убеждений, а из общего недовольства действиями властей в условиях пандемии. Он не был судим, но в полиции его знали по неким давним инцидентам, пишет газета. Его душевное состояние неизвестно.

Прокуратура будет просить суд о его аресте. Возможно, ему назначат психиатрическую экспертизу.

В Бельгии ситуация с коронавирусом ухудшается. Власти провинции Антверпен с 28 июля вводят комендантский час, а мэрия Брюсселя решила отменить крупнейшую ярмарку года, которая намечалась на август.