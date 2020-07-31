Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:15Заразились
на 31.07В России 839 981+5 482В мире 17 295 538+266 383

Пекин отверг обвинения США в кибератаке на разработчика вакцины Moderna

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В МИД КНР назвали безосновательными прозвучавшие в адрес Пекина обвинения США в совершении хакерской атаки на компанию Moderna – разработчика вакцины против COVID-19, сообщило китайское телевидение в пятницу.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил журналистам, что такие обвинения лишены каких-либо доказательств. "Мы призываем министерства США и отдельных лиц прекратить распространять грязные слухи", - заявил Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что у Китая нет необходимости заниматься кражей технологий, поскольку страна и без того занимает лидирующие позиции в мире по разработке вакцины против коронавирусной инфекции.

"Мы больше обеспокоены тем, что некоторые страны используют хакеров для кражи китайских технологий", - добавил Ван Вэньбинь.

Ранее представитель службы безопасности США, отслеживающий хакерскую активность КНР, заявил, что группа хакеров, связанная с китайскими властями, совершила атаку на ведущую компанию по разработке вакцин Moderna Inc. с целью кражи конфиденциальных данных.

Министерство юстиции США 21 июля предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР. Они, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Согласно заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла представлять ценность для китайских властей.

Сторона обвинения утверждает, что взломщики в январе вторглись в компьютерные сети биотехнической компании из штата Массачусетс, которая вела разработки потенциальной вакцины от коронавируса. Затем хакеры обследовали на предмет уязвимости сети компании в штате Мэриленд, которая занималась похожей научной деятельностью.

Однако, как уточняет агентство Associated Press, из обвинительного заключения неясно, смогли ли хакеры получить доступ к информации, связанной с разработкой вакцин.

Китай США Moderna коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Выборы в парламент Гонконга отложили на год из-за коронавируса

Выборы в парламент Гонконга отложили на год из-за коронавируса

Кравчук предложил ввести особую систему управления в Донбассе

Кравчук предложил ввести особую систему управления в Донбассе

Квартальная выручка Ford упала вдвое

Квартальная выручка Ford упала вдвое

Посольство занялось инцидентом с обезглавленным памятником Рокоссовскому в Польше

Пандемия коронавируса

Во Вьетнаме впервые зафиксировали смерть пациента с COVID-19

Во Вьетнаме впервые зафиксировали смерть пациента с COVID-19

В Айя-Софии впервые за 86 лет совершен намаз в честь Курбан-байрама

В Айя-Софии впервые за 86 лет совершен намаз в честь Курбан-байрама
Пандемия коронавируса

Из 17,2 млн заразившихся СOVID-19 в мире умерли более 672 тыс. человек

Что случилось этой ночью: пятница, 31 июля

Сенаторы США предложили законопроект о военной помощи Киеву в $300 млн

Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"

Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');