Пекин отверг обвинения США в кибератаке на разработчика вакцины Moderna

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В МИД КНР назвали безосновательными прозвучавшие в адрес Пекина обвинения США в совершении хакерской атаки на компанию Moderna – разработчика вакцины против COVID-19, сообщило китайское телевидение в пятницу.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил журналистам, что такие обвинения лишены каких-либо доказательств. "Мы призываем министерства США и отдельных лиц прекратить распространять грязные слухи", - заявил Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что у Китая нет необходимости заниматься кражей технологий, поскольку страна и без того занимает лидирующие позиции в мире по разработке вакцины против коронавирусной инфекции.

"Мы больше обеспокоены тем, что некоторые страны используют хакеров для кражи китайских технологий", - добавил Ван Вэньбинь.

Ранее представитель службы безопасности США, отслеживающий хакерскую активность КНР, заявил, что группа хакеров, связанная с китайскими властями, совершила атаку на ведущую компанию по разработке вакцин Moderna Inc. с целью кражи конфиденциальных данных.

Министерство юстиции США 21 июля предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР. Они, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Согласно заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла представлять ценность для китайских властей.

Сторона обвинения утверждает, что взломщики в январе вторглись в компьютерные сети биотехнической компании из штата Массачусетс, которая вела разработки потенциальной вакцины от коронавируса. Затем хакеры обследовали на предмет уязвимости сети компании в штате Мэриленд, которая занималась похожей научной деятельностью.

Однако, как уточняет агентство Associated Press, из обвинительного заключения неясно, смогли ли хакеры получить доступ к информации, связанной с разработкой вакцин.